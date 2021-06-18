شانينج تيتوم يبدأ تصوير مشاهد فيلمه الجديد Lost City of D





قام النجم شانينج تيتوم بنشر لقطات من موقع تصوير فيلمه الجديد Lost City of D يعلن من خلالها انطلاق التصوير.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، اللقطات التي ظهر بها شانينج تيتوم ملطخا بالدماء، من موقع تصوير الفيلم الذي تدور أحداثه في اطار من المغامرة والتشويق.

ويشهد الفيلم تعاون مميز بين شانينج تيتوم والنجمة ساندرا بولوك للمرة الأولى ما يعزز من فرص تميز القصة وحيوة الاحداث التي تنتظر المشاهد.

وفي عدد من اللقطات السابقة التي نشرها تيتوم، كانت الى جانبه النجمة ساندرا بولوك من موقع تصوير الفيلم وسط أحد المستنقعات.

