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عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي
الجمعة 18/يونيو/2021 - 04:59 م
وكالات
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أعلن نادي الترجي التونسي أن نتيجة فحوص فيروس كورونا المستجد، التي أجريت لجميع لاعبيه جاءت سلبية، وذلك قبل مباراة الاهلي المصري في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والمقرر لها يوم غد السبت على ملعب رادس باستثناء اللاعب حسين الربيع.
وأفاد الترجي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الربيع غادر على الفور معسكر الفريق ليخضع الى الحجر الصحي.
وعاد الترجي من مدينة طبرقة التي أقيم فيها معسكره الاعدادي للمباراة، منذ أمس الخميس، ليجري حصته التدريبية الختامية مساء اليوم الجمعة في العاصمة.
ويأمل الترجي التتويج باللقب الخامس في المسابقة والثالث في المواسم الأربع الأخيرة بعد لقبي 2018 و2019 في حين يطمح بطل النسخة الاخيرة الأهلي المصري إلى الفوز باللقب العاشر في تاريخه.
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