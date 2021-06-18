عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي









أعلن نادي الترجي التونسي أن نتيجة فحوص فيروس كورونا المستجد، التي أجريت لجميع لاعبيه جاءت سلبية، وذلك قبل مباراة الاهلي المصري في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، والمقرر لها يوم غد السبت على ملعب رادس باستثناء اللاعب حسين الربيع.





وأفاد الترجي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الربيع غادر على الفور معسكر الفريق ليخضع الى الحجر الصحي.





وعاد الترجي من مدينة طبرقة التي أقيم فيها معسكره الاعدادي للمباراة، منذ أمس الخميس، ليجري حصته التدريبية الختامية مساء اليوم الجمعة في العاصمة.



