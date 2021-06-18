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السويد تحقق فوزا صعبا على سلوفاكيا "1-0" في يورو 2020

الجمعة 18/يونيو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح منتخب السويد في تحقيق فوزًا صعبًا على منتخب سلوفاكيا بهدف دون رد وذلك في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية لدورالمجموعات من بطولة يورو 2020.

 

وجاء هدف المباراة، عند الدقيقة 77 عندما تمكن اللاعب  إيميل فورسبيرج  من تسجيل الهدف الأول للمنتخب السويدي من ركلة جزاء بتسديدة على يسار الحارس.

 

وإستمرت المحاولات بين الطرفين حتى إنتهت المباراة على واقع فوز المنتخب السويدي بهدف دون رد.

 

بهذه النتيجة يرتفع رصيد المنتخب السويدي لـ 4 نقاط في صدارة المجموعة، بينما يتوقف رصيد سلوفاكيا عند النقطة الثالثة في المركز الثاني.

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