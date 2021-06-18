تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس المتوقعة اعتبارًا من غدًا السبت المقبل الموافق 19 يونيو 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 24 يونيو 2021.



وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، مما تؤدي الي أنخفاض الرؤية الافقية.



وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:



طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل علي السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد ومعتدل علي جنوبا.



غدا السبت:





نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 60 ل 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج 3 ل 5 أمتار.



يوم الأحد المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.



يوم الاثنين المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري وجنوب سيناء.



يوم الثلاثاء المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.



يوم الأربعاء المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.



يوم الخميس المقبل:



نشاط الرياح علي المناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.



وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.