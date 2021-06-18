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العراق: تسجيل 5 آلاف و68 إصابة جديدة و23 حالة وفاة بكورونا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
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سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 5 آلاف و68 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون  279 ألفًا و697 حالة.
 وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أنه تم تسجيل 3 آلاف و863 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و192 ألفًا و285 حالة بنسبة شفاء 93.2%، مشيرة إلى تلقي 22 ألفًا و961 شخصًا للقاح ضد "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد 763 ألفًا و954 شخصًا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 16 ألفا و834 حالة.

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