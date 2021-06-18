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تعرف على الراحلين عن الزمالك في الصيف

الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
على خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قائمة الراحلين عن صفوف الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

الراحلون عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

 

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر تطورات ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الصيفي المقبل مطلع الموسم الجديد.

 

وأوضح المصدر أن المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك استقر على الراحلين عن صفوف الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.

 

وأوضح المصدر أن الأسماء الأقرب للرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الصيف المقبل، هم كالآتي

( حميد أحداد - مروان حمدي - محمد أشرف روقا - محمود عبد العزيز - عبد السلام- حمزة المثلوثي - محمد أوناجم في صفقة أن تبادلية).

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