ديشامب يزف بشرى سارة للجماهير الفرنسية

أكد ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، أن فريقه يستطيع الدفع باللاعبين بنيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز، عندما يلتقي المنتخب المجري، غدًا السبت، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات باليورو.





وأوضح ديشامب "تعرض لوكاس هيرنانديز لكدمة في الركبة خلال تدريبات الفريق قبل أيام قليلة، لكن هذا لم يمنعه أيضًا من تقديم أداء جيد في المباراة أمام ألمانيا".





وتعرض بافارد لكدمة في الرأس خلال مباراة ألمانيا التي انتهت بفوز فرنسا 1-0.





وقال ديشامب "ولكن اللاعب ليس لديه ما نفكر فيه".





وكانت هناك بعض الانتقادات بشأن العلاج السريع لبافارد وعودته العاجلة للعب خلال مباراة ألمانيا، لكن الاتحاد الأوروبي أكد أن أطباء الاتحاد الفرنسي ذكروا أن اللاعب على ما يرام.





ويستطيع المنتخب الفرنسي بلوغ الدور الثاني، إذا حقق الفوز غدًا السبت في بودابست.



