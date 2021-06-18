عقوبات الإخوان في "فض رابعة" وتعيين متحدث عسكري جديد.. أبرز أحداث الأسبوع في مصر

شهدت مصر على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت الماضى 12 يونيو، وحتى اليوم الجمعة 18 يونيو 2021.









إدراج مطار القاهرة بقائمة السفر الآمن



أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، يوم السبت الماضي، انضمام مطار القاهرة الدولي للقائمة الدولية للسفر الصحي الآمن.



واستعرض المركز، في مقطع فيديو، أبرز ما تم من جهود في هذا الملف، موضحا تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة بمطار القاهرة الدولي منذ استئناف الرحلات سواء الداخلية أو الدولية، مع الحرص الشديد على سلامة المسافرين.



ويتم تعقيم وتطهير الطائرات من الداخل والخارج، بالإضافة إلى وضع ملصقات وتخصيص عاملين لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الركاب في جميع صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الانتظار بالمطار، كما تم تفعيل منظومة الكاميرات الحرارية.



وهناك عدد من الإجراءات التي يتبعها القائمون على الحجر الصحي في المطار للتعامل مع الوافدين إلى الأراضي المصرية، حيث يتم التأكد من تعقيم الطائرة في البلد القادمة منها، فضلًا عن تلقي قائمة بأسماء الركاب والقادمين من الدول التي بها تحور للفيروس، بالإضافة إلى عمل المسحات والتحاليل للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، حيث يتم إعادة الركاب الأجانب المصابين على نفس الطائرة، بينما يتم تحويل أي راكب مصري إلى مستشفى حميات العباسية إذا كانت نتيجة التحاليل إيجابية.













تعيين متحدث عسكري جديد



صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تعيين العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، بوظيفة المتحدث العسكري للقوات المسلحة، خلفا للعميد أكان حرب تامر محمد محمود الرفاعي، وذلك فى إطار النشرة العسكرية لضباط القوات المسلحة.

















تأييد إعدام 12 متهما وتخفيف عقوبة 31 في قضية "فض رابعة"



أسدلت محكمة النقض، يوم الإثنين الماضي، الستار على القضية المعروفة باسم "فض رابعة، حيث قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار عمر شوضة، تأييد إعدام 12 متهما، وتخفيف عقوبة 31 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد، وانقضاء الدعوى لأحد المتهمين للوفاة، بالإضافة إلى تأييد باقي الأحكام الصادرة ضد بقية المتهمين في القضية.

















تحرك برلماني لمكافحة التحرش في وسائل النقل



استنكر النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، خلال الأيام الماضية، لرجل يتحرش بطفل داخل قطار، والتي أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها ليست الواقعه الأولى في وسائل النقل حيث كان يسبقها واقعه مترو الأنفاق.



وأشار الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أنه شهدت البلاد في الأونة الأخيرة من إرتفاع ملحوظ وغير مسبوق في معدلات التحرش الجنسي بالسيدات والفتيات بمختلف أشكاله وصوره سواء كان تحرش لفظي أو جسدي في مختلف الاماكن والتجمعات وعلى رأسها وسائل المواصلات والنقل العام.



وطالب عضو مجلس النواب، بتغليظ عقوبة قانون التحرش في وسائل النقل العام،مما سيساهم بشكل كبير فى الحد من الظاهر التى يعانى منها المجتمع بجانب جزء التوعية الاجتماعية عبر وسائل الإعلام وفى المؤسسات الدينية، مؤكدًا أن الهدف من تغليظ العقوبة هو عدم تحول التحرش لظاهرة اجتماعية، ومحاولة ردع مرتكبى هذه الأفعال.













التعليم تعلن عن خبر هام للمعلمين بشأن الترقي



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة موقع تسجيل استيفاء ملف الترقي إلكترونيًا للعام 20202021 للمعلمين والمديرين والموجهين ولجان التقييم بالإدارات عبر رابط موقع بيانات كادر المعلم: http:academy.emis.gov.eg، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2021..



جاء ذلك في ضوء موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقية، والإعتماد على نظام النقاط في تقييم مكونات ملف الترقي، واستيفاء ذلك إلكترونيًا تنفيذًا لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمى، وفي إطار تنظيم إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقي إلى الوظائف الأعلى من وظائف المعلمين.











البرلمان يوافق على تقرير الموازنة العامة للدولة



رفع المستشار حنفي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد الموافقة النهائية على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2021 2022.



وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضًا، الموافقة النهائية على مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2021 2022.



كما وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون موازنة الهيئات العامة الاقتصادية للعالم المالي الجديد 2122، والبالغ عددها 55 هيئة.