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إسفكسيا الغرق.. التحقيقات: لا توجد شبهة جنائية في واقعة غريق بكورنيش مصر القديمة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، في واقعة غرق شاب في مياه النيل بكورنيش مصر القديمة، بعد استلام تقرير الطب الشرعي الخاص بالواقعة أنه لا يوجد شبه جنائية حول الوفاة وأنها جاءت نتيجة إسفكسيا الغرق.


وأفادت التحريات والتحقيقات أن الضحية كان يعمل بالقرب من كورنيش النيل بمنطقة المنيب ونزل للسباحة بسبب حرارة الجو المرتفعة وغرق أثناء ذلك.


بدأت الواقعة عندما تلقي قسم شرطة مصر القديمة إشارة من غرفة عمليات الإنقاذ النهري، بالعثور على جثة شخص بمياه نهر النيل بكورنيش مصر القديمة دائرة القسم.


وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة المدعو "عبد الرحمن عبد الدايم"، ومقيم بمنطقة التبين، ونقلها لمشرحة المستشفى العام.

وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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