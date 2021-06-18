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استولى على 20 مليونا.. كواليس سقوط "مستريح البدرشين" الصادر ضده 25 حكماً قضائياً

الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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ضربة أمنية ناجحة وجهتها أجهزة الأمن بالجيزة لإسقاط "مستريح البدرشين" بعد استيلائه على قرابة 20 مليون جنيه من الأهالي بزعم توظيفها.



تعددت البلاغات بقسم شرطة البدرشين من قبل نحو 30 شخصا يتهمون شخصا يدعى "أسامة.أ." بالنصب والاحتيال، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تصل نحو 20 مليون جنيه بدعوى توظيفها في مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية.


حسب أقوال المبلغين أن " مستريح البدرشين"، لم يلتزم بوعده في إعطاء ضحاياه الأرباح الشهرية، أو رد المبالغ المالية المتحصل عليها لأصحابها، ليختفي بعدها عن الأنظار.


اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة شكل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت تحريات العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة والمقدم حسام بكير وكيل الفرقة إلى أن المتهم صادر ضده 25 حكما قضايا متنوعا، وأنه يختبئ في شقة بمنطقة الهرم خشية ملاحقته من الضحايا.


معلومات سرية وردت للنقيب محمد جمال برغش والنقيب أحمد فايز معاوني مباحث المركز بتردد المتهم على أحد المنازل بدائرة المركز، فانطلقت مأمورية استهدفته وأسفرت عن ضبطه.



وتمكنت القوات من اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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