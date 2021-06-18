أسامة نبيه يعدد مكاسب ودية الزمالك مع فريق الأمل

أبدى أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رضاءه عن تجربة الفريق الودية أمام فريق الأمل بالنادي والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة اليوم الجمعة.

وتعادل الفريق الأول مع فريق الأمل بهدف لكل منهما بتوقيع محمد أشرف “روقا” للزمالك ومحمد حمدي لفريق الأمل.

أضاف نبيه بعد المباراة: “التجربة كانت مفيدة، وخوض اللاعبين الصغار للمباريات الودية يمنح الجهاز الفني رؤية أكبر لمتابعة العناصر المميزة”.

كما أشار نبيه: “عناصر فريق الأمل متميزة ولديهم الفرصة في التواجد مع الفريق الأول لأنها سياسة الجهاز الفني “.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.