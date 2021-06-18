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الحدود يتخطى عقبة الأوليمبي ويضع قدما في الممتاز

الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
شادي محمد
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حقق نادي حرس الحدود فوز هو الأغلى هذا الموسم على حساب نادي الأوليمبي السكندري بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم على أستاد عز الدين يعقوب وفي إطار منافسات الأسبوع الأسبوع الثامن والعشرين من عمر دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة مجموعة بحري.

وبدأ حرس الحدود اللقاء بتشكيل مكون من، علي فرج، محمد رضا، محمد عبدالله، خالد سامي، محمود عبده، غريب ياسر، حامد الجابري، أحمد فتحي، وليد عادل، مصطفى صبحي، محمد عيد.

بينما مثّل نادي الأوليمبي كلاً من، عمرو مجدى، أحمد صالح، محمود المنشاوى، طه إبراهيم، مصطفي جميل، أحمد عيد، كاظم محمد، منير محمود، حسين حمدي، لاندرى.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول عن طريق غريب ياسر لاعب نادي حرس الحدود من تسديدة من خارج منطقة الجزاء سقطت من يد حارس المرمى وسجلت فوز هو الأغلى لنادي حرس الحدود هذا الموسم.

وشهد اللقاء تألق كبير من علي فرج حارس مرمى نادي حرس الحدود حيث تصدى العديد من الفرص المُحققه في ظل تراجع صفوف لاعبي حرس الحدود للحفاظ على الهدف.

وأدار اللقاء تحكيمياً حكم ساحة محمد سيد ويعاونه كلاً من هاني العراقي مساعد أول وسامي هلهل مساعد ثاني والحكم الرابع عبدالحميد علي.

جدير بالذكر أن بعد هذا الفوز أرتفع رصيد نادي حرس الحدود إلي 61 نفطة وأقترب بشكل كبير من الصعود إلى دوري الأضواء والشهرة، بينما يتوقف رصيد نادي الأوليمبي عند 49 نقطة ويخرج عن المنافسة بشكل شبة رسمي.

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