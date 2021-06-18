Advertisements

المعارضة التركية توجه انتقادات حادة لأردوغان ونظامه بسبب سياساته القمعية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:48 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
 بدوره انتقد المعارض التركي علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، سياسة أردوغان حيال مصر.

 

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باباجان، القيادي السابق بالعدالة والتنمية، الحاكم، خلال مشاركته في إحدى فعاليات حزبه، وفق ما ذكرته صحيفة "جمهورييت".

 

وقال باباجان في تصريحاته "المسؤولون المصريون لا يأتون إلينا، نحن نذهب إليهم، أين كان عقلك يا أردوغان حينما أفسدت العلاقات مع مصر؟! ألست أنت من قال يستحيل علينا أن نكون أصدقاء لمصر؟!".


 
 

وتابع: "أردوغان ينسى دموع وأقوال (رابعة) التي خرج بها على شاشات التلفزيون.. لقد رأينا نفس التحولات في العلاقات الأمريكية".

 

واستطرد المعارض المذكور قائلا: "لن تكون جمهورية تركيا طرفًا في انتخابات الدول الأخرى، ولن تتدخل في السياسة الداخلية للدول الأخرى. إذا لم يكن لديك سياسة خارجية مستقرة وحازمة، فلا يمكنك التأثير على أي شخص".

أخبار تهمك

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي خارج حسابات موسيماني أمام الترجي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ 41 دقيقة

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 7 ساعات

جريمة تهز أسوان.. أم تقتل 3 من أبنائها بصورة وحشية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقرر طرد نجم الفريق

منذ يوم

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

راسل كرو يفجر مفاجأة عن حقيقة جنسيته

منذ ساعة الا ربع

محمد صلاح يعيد نشر التغريدة المثيرة للجدل

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يوافق على عودة نجم الزمالك المعار

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

03:53 م

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

09:31 ص

محمد صلاح يعيد نشر التغريدة المثيرة للجدل

04:28 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة