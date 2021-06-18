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تقرير: أرتفاع مستمر في معدلات البطالة في تركيا بسبب سوء إدارة أردوغان

الجمعة 18/يونيو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
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أكد مركز الإحصاء التركي (TurkStat)، الوكالة الحكومية المسؤولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية في تركيا ارتفاع معدل البطالة  إلى 13.9%، وزيادة عدد العاطلين عن العمل لما فوق 15 سنة بمقدار 275 ألف.

 

وبحسب تقرير للمركز فإن عدد العاطلين عن العمل بلغ في أبريل الماضي 4 ملايين و511 ألف شخص بزيادة 0.9 نقطة مئوية عن الشهر السابق (مارس).

 

فيما انخفض معدل بطالة النساء بنسبة 0.4%، ووصل إلى 15.9%، بينما بلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 25.6٪ بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق، وبلغ معدل التوظيف 32٪ بزيادة 0.5 نقطة مئوية.


 
 

كما بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في هذه الفئة العمرية 43٪ بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية عن الشهر السابق.

  

وفي أبريل 2021، بلغ معدل العمالة غير المسجلة 28.4٪ بانخفاض 0.8 نقطة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وبلغ معدل العمالة غير المسجلة في القطاع غير الزراعي 16.4 بالمئة بانخفاض 0.7 نقطة مئوية مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.


 
 

يشار إلى أن معدلات البطالة تفاقمت بين الشباب في تركيا، حيث زاد وباء كورونا المستجد من صعوبة البحث عن عمل، وحذر العديد من الاقتصاديين من أن يكون هناك تداعيات طويلة الأجل للفشل في تحسين معدل التوظيف بين الشباب التركي.

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