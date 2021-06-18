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صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن يسعى تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولفتت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن البوسني ميراليم بيانيتش لم يحصل على فرص كبيرة للمشاركة مع النادي الكتالوني في الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن يوفنتوس تخلى عن فكرة عودة ميراليم بيانيتش إلى صفوفه في الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني الجديد ليوفنتوس يفضل التعاقد مع مانويل لوكاتيلي نجم خط وسط ساسولو من أجل تدعيم خط الوسط.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تشيلسي وباريس سان جيرمان يراقبان الآن وضع بيانيتش البالغ من العمر 31 عامًا ويخططان للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن بيانيتش انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي في صفقة تبادلية مع البرازيلي آرثر ميلو لكن المدير الفني رونالد كومان لم يعتمد عليه بشكل أساسي.

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