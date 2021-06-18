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عودة الأخطبوط.. خبر سار للزمالك قبل موقعة المقاصة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 06:03 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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انتظم محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تدريبات الفريق الجماعية مساء اليوم الجمعة بشكل طبيعي بعدما اطمأن الجهازان الفني والطبي للفريق على حالته.

 

وخرج عواد في اللحظات الأخيرة من قائمة مباراة الزمالك وأسوان أمس بسبب شكوى الحارس من آلام في البطن.

 

وشهدت تدريبات الزمالك اليوم مشاركة عواد في تدريبات الحراس تحت قيادة البرازيلي أرتو أوليفيرا، برفقة زميله محمد أبو جبل.

 

كما أدى عواد تدريبات منفردة أولا بالركض حول الملعب، ثم شارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي .

 

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة مساء يوم الثلاثاء المقبل في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

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