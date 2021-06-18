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السكة الحديد تعدل تركيب 4 قطارات الأحد المقبل

الجمعة 18/يونيو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل تركيب بعض القطارات على عدد من خطوط الوجه البحري بدء من الأحد الموافق 20 يونيو الجاري، طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وتقرر تعديل مسير قطارات على خطوط "القاهرة منوف طنطاالإسكندرية والعكس" و"القاهرة الخطاطبة إيتاي البارود والعكس" بعربات محسنة "تحيا مصر".

ويتم تعديل تركيب قطار 119 إكسبريس "القاهرة منوف طنطا الإسكندرية" ب 10 عربات، وكذلك قطار 118 إكسبريس "الإسكندرية طنطا منوف القاهرة" ب 10 عربات، على خط "القاهرة منوف الإسكندرية" والعكس.

كما تقرر تعديل قطار 687 إكسبريس "القاهرة الخطاطبة إيتاي البارود" بـ 10 عربات، على أن يعود يوم 2162021 بقطار 666 إكسبريس" إيتاي البارود الخطاطبة القاهرة" بنفس العربات والتركيب، على خط" القاهرة الخطاطبة إيتاي البارود" والعكس

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