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الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

الجمعة 18/يونيو/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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بات النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قريب من حسم صفقة من العيار الثقيل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وطالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، التعاقد مع كريم فؤاد لاعب فريق إنبي، بعد متابعته مع الفراعنة الصغار خلال الفترة الماضية.

 

ويلعب كريم فؤاد ضمن صفوف إنبي، بنظام الإعارة من نجوم المستقبل، بعد تفعيل الموسم الثاني في عقده مع بداية الموسم الجاري.

 

وفتح النادي الأهلي خطوط اتصال مع إدارة نادي نجوم المستقبل، من أجل حسم الصفقة والحصول على توقيعه بصفة نهائية عقب نهاية إعارته.

 

ولا يمانع نجوم المستقبل توقيع اللاعب للقلعة الحمراء بالفترة المقبلة، إلا أنه اشترط حسم الأمر مع الفريق البترولي، والذي يمتلك عقده، حيث يمتلك الفريق البترولي بند يتيح له أولوية الشراء.

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