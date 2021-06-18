فوز كوكاكولا والترسانة وبتروجت وسرس الليان في جولة مثيرة بالقسم الثاني





وشهد اللقاء تقدم كوكاكولا بهدف سجله جون ايفرى في الشوط الأول واضاف جابر سالم الهدف الثاني وأدرك زيكو هدف طنطا قبل ختام المباراة.



وحقق فريق الترسانة مفاجآة بالفوز على بورتوالمتصدر بهدفين نظيفين سجلهما احمد العش من ركلة جزاء في الشوط الأول واضاف أحمد عارف توتى في الشوط الثاني .



وحقق فريق بتروجت فوزاً كبيراً على فريق القناة بثلاثية مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت بهدف دون رد سجله عبد الرحمن البنونى في الدقيقة13 واضاف الهدف الثاني في الدقيقة 22 من الشوط الثاني وتمكن اسلام هشام من تسجيل الهدف الثالث بينما سجل هدف القناة علاء البدري



وفاز فريق سرس الليان على فريق منتخب السويس بهدف دون رد سجله محمد كرواش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول .



وتعادل فريق الداخلية مع فريق جمهورية شبين بدون أهداف .



وتخطي فريق السكة كمين النجوم بفوز مثير بثلاثية مقابل هدفين، حيث انتهى الشوط الأول 1-1 بعدما السكة بهدف عن طريق سايكو في الدقيقة 13 وتعادل محمد همام في الدقيقة 25 للنجوم.





وفي الشوط الثاني أضاف محمد العربي الهدف الثاني للسكة في الدقيقة 28 وتمّكن أحمد فكرى من تسجيل التعادل النجوم.





وفي الوقت القاتل خطف عمرو عزت هدف الفوز للسكة في الدقيقة الأخيرة من المباراة .



وتغلب فريق زد على فريق الزرقا بهدفين مقابل هدف حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 تقدم زد بهدف أحمد جعفر وتعادل الزرقا بهدف باسم عادل وفي الشوط الثاني تمّكن عمرو حبشى من تسجيل الهدف الثاني لزد .









وحقق النصر على الفوز على المريخ بهدف دون رد سجله محمود سيد في الشوط الثاني .



ترتيب المجموعة الثانية



1- كوكاكولا 46 نقطة

2- بورتو 45 نقطة

3- الداخلية 44 نقطة

4- القناة 43 نقطة

5- النصر 41 نقطة

6- الترسانة 39 نقطة

7- منتخب السويس 38 نقطة

8- بتروجت 37 نقطة

9- زد إف سي 36 نقطة

10- المريخ 35 نقطة

11- السكة 35 نقطة

12- جمهورية شبين 34 نقطة

13- الزرقا 33 نقطة

14- سرس الليان 30 نقطة

15- النجوم 28 نقطة

16- طنطا 22 نقطة

صعد فريق كوكاكولا على القمة بعد فوزه على فريق طنطا بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 28 للقسم الثاني.