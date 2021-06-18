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هالاند يكشف عن رغبته في الموسم الجديد

الجمعة 18/يونيو/2021 - 06:33 م
بوابة الفجر
وكالات
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يريد النرويجي هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، أن يبقى بعيدًا عن منطقة الراحة الخاصة به، وهو يخطط لمسيرته الكروية.

ونجح هالاند في ترسيخ مكانته سريعًا كواحد من نجوم كرة القدم الأوروبية، بعد انتقاله من مولدي إلى سالزبورج ثم إلى دورتموند.

وبعد تألقه مع دورتموند، جذب اللاعب، أنظار العديد من الأندية الكبرى في العالم، بما في ذلك ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويتوقع أن يبقى هالاند، الذي سجل 57 هدفًا في 59 مباراة خاضها في كل المسابقات منذ انتقاله لألمانيا في 2020، مع دورتموند لموسم آخر، ولكنه دائما ما يبحث عن تحديات جديدة.

وقال هالاند لصحيفة دايلي تليجراف "اتخذت بعض الخطوات في السنوات القليلة الماضية، أعتقد أنها كانت جيدة بالنسبة لي، للخروج من دائرة الراحة".

وأضاف "أريد أن أتحدى نفسي في كل شيء أفعله. هذا شيئا أفكر فيه".

وأردف "على الجميع أيضًا فعل ذلك دائمًا. يمكن أن يشعر الناس في بعض الأحيان براحة كبيرة في الدائرة، لذلك من المهم الخروج منها".

وبسؤاله عما إذا كان يقترب من الوصول لأفضل مستوياته، قال "لا زلت أبلغ 20 عامًا. لذلك أعتقد أن هذا يقول كل شيء".

وأكد "مسيرتي تسير بشكل سريع للغاية وهي سرعة أحبها. صحيح أنني لا زلت صغيرًا، ولكني أضع لنفسي أهدافًا طوال الوقت، وسأفعل أي شيء لتحقيقها".

ولعل هدفه الرئيسي، هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما كان له تأثيرا كبيرا في البطولة.

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