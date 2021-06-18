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"محلية النواب" تشيد بالإنجازات التى شهدها حى الضواحى فى مجال الطرق والنقل

الجمعة 18/يونيو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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استكمالا لجولة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة مهندس احمد السجيني لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، قام وفد " محلية النواب " برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية داخل شارع الشاحنات بحى الضواحى، للوقوف على أعمال التطوير الجارية بالشارع والذى يعد أحدث الشوارع المطورة بحى الضواحى، فى إطار خطة التطوير الشاملة لمنظومة الطرق والنقل بمحافظة بورسعيد.

وأكد "محافظ بورسعيد " أن قطار تطوير الطرق وصل الي شارع الشاحنات والذي يأتي استكمالا لخطة التطوير الشاملة التى يشهدها مدخل محور ٣٠ يونيو بمحافظة بورسعيد،و التي تتضمن رفع كفاءة وتطوير الطرق الرئيسية والفرعية المحيطة بمدخل ٣٠ يونيو، ولمواكبة المشروعات القومية الجديدة بالمنطقة.

واستعرض " محافظ بورسعيد" الأعمال التى تمت بشارع الشاحنات، حيث شمل تطوير الشارع أعمال تركيب أعمدة إضاءة ورصف الشوارع بأكملها على أعلى مستوى وتجميل الشارع بشكل حضارى يتناسب مع طبيعة المشروعات القومية بالمنطقة، ليصبح شارع الشاحنات من أكثر المحاور المرورية الهامة بحى الضواحى بعدما كان يشهد التكدس والاذدحام، لافتا أن مخطط تطوير شارع الشاحنات يبدأ من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم، ويحتوى على شبكات صرف الأمطار، ويسير فى اتجاهين، كل اتجاه أربع طرق وفق أحدث اساليب رصف الطرق.

وخلال الجولة، حرص محافظ بورسعيد ولجنة محلية النواب على لقاء عدد من المواطنين، للتعرف على آرائهم حول أعمال التطوير والتنمية التى تشهدها المنطقة بالكامل من تطوير ورصف الطرق وخلق محاور مرورية جديدة، وتطوير الحدائق وإقامة مشروع الميناء البرى الجديد، حيث أعرب "المواطنون" عن فخرهم بالإنجازات التى شهدها حى الضواحى، والطفرة الملموسة فر مستوى الخدمات، وكيفية التغيير الذى حدث بعد أن تم رصف وتطوير أكثر الطرق اذدحاما وتكدس بحى الضواحى، موجهين الشكر لمحافظ بورسعيد على الجهود المتواصلة لتطوير حى الضواحى، وجعله يليق بالمستوى الحضارى لمدينة بورسعيد.

وفى نفس السياق، أشاد وفد " محلية النواب " بأعمال التنمية الشاملة على كافة الأصعدة داخل حى الضواحى، وما لمسوه من تغيير واقعى يحقق مستوى أفضل للمواطن، ويبرز جهود الدولة المصرية فى مختلف القطاعات، كما أشادو بالخطة الشاملة لتطوير مدخل بورسعيد من جهة الجنوب، الواقع فى حى الضواحى، مؤكدين أن أعمال التطوير تمت بالتوازى وفى وقت قياسى ويحقق أهداف التنمية المستدامة ببورسعيد على كافة المستويات. 
"محلية النواب" تشيد بالإنجازات التى شهدها حى الضواحى فى مجال الطرق والنقل
"محلية النواب" تشيد بالإنجازات التى شهدها حى الضواحى فى مجال الطرق والنقل
"محلية النواب" تشيد بالإنجازات التى شهدها حى الضواحى فى مجال الطرق والنقل
"محلية النواب" تشيد بالإنجازات التى شهدها حى الضواحى فى مجال الطرق والنقل
"محلية النواب" تشيد بالإنجازات التى شهدها حى الضواحى فى مجال الطرق والنقل
"محلية النواب" تشيد بالإنجازات التى شهدها حى الضواحى فى مجال الطرق والنقل
"محلية النواب" تشيد بالإنجازات التى شهدها حى الضواحى فى مجال الطرق والنقل
"محلية النواب" تشيد بالإنجازات التى شهدها حى الضواحى فى مجال الطرق والنقل

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