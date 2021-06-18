إقبال جماهيري ضخم على أولى حفلات "العندليب" بتقنية الهولوجرام





وسط حضور جماهيري كبير إنطلقت مساء أمس "الخميس" أولي حفلات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام، على مسرح "مول العرب"، والتي أطلقتها "مجموعة MBC" بالتعاون مع كل من شركة NDP، وشركة RMC، وقد شهد الحفل الأول تجاوباً مميزاً من الحضور الكبير من مُحبي وعُشاق العندليب الأسمر.

وتقديراً للإقبال الجماهيري الكبير تقرر إقامة حفل إضافي مساء الجمعة 25 يونيو، بالإضافة للحفل الذي سيُقام مساء اليوم على مسرح "مول العرب" بضاحية الشيخ زايد.

وقد شهد الحفل الأول تقديم مُختارات مميزة من أشهر أغاني عبد الحليم حافظ منها أغنيات "جبار"، "نعم يا حبيبي"، ""حاجة غريبة"، "أبو عيون جريئة"، و"أسمر يا أسمراني"، وغيرها، وبمُصاحبة أوركسترا ضم أكثر من 20 عازف وعازفة وكورال كامل، وبالإضافة للحفل المُميز أتيحت الفرصة أمام مُحبي وعشاق الفنان الكبير الراحل للإستمتاع بمُشاهدة جانب من مُقتنيات العندليب التي تم عرضها في متحف على هامش الحفلات، وتضمنت المُقتنيات عدداً من الأدوات الخاصة بعبد الحليم حافظ وبعض ملابسه ومُتعلقاته الشخصية.

ويذكر أن "مجموعة MBC" تُطلق بالتعاون مع كل من شركة NDP، وشركة RMC، حفلات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في ثلاث سهرات على مسرح "مول العرب" بتقنية الهولوجرام، مع أحدث التجهيزات السمعية والبصرية، ولأول مرة سيتمكن عُشاق ومُحبي النجم الكبير عبد الحليم حافظ من الإستمتاع بأجواء حفلاته وأغنياته الشهيرة بعد أكثر من أربعين عاماً على رحيله.

ومن جانبه قال عماد صليبي مدير الفعاليات في "مجموعة MBC"، بعد الإقبال المميز على حضور حفلات العندليب قررنا إقامة حفل ثالث لإستيعاب الإقبال الجماهيري الكبير، وأبدي عماد صليبي سعادته بإستقبال الجمهور للحفل والتفاعل الإيجابي الراقي مع الفقرات المُقدمة وأيضاً التعامل بإحترام وحرص مع المُقتنيات الخاصة للفنان الكبير في المتحف على هامش الحفل.

وتُعد هذه الحفلات بتقنية الهولوجرام لأغاني العندليب هي الأولي جماهيرياً التي تُقام في مصر، والذي سبق وأطلقته "مجموعة MBC“ بالتعاون مع مؤسسة دبي للسياحة والتجزئة وشركة NDP في مدينة دبي منتصف شهر مايو الماضي والذي حقق نجاحاً باهراً

ومن زاويته قال أحمد عبيد، رئيس مجلس إدارة لشركة "RMC"، أنه سعيد جداً بالنجاح الكبير للحفل الأول، وأشار إلي أن التحضير للحفلين الثاني والثالث يسير بصورة مميزة ويتم العمل على توفير كل الخدمات الفنية بصورة مُتكاملة، بحيث تُتاح الفرصة أما فئات مُتنوعة من جمهور ومُحبي العندليب الأسمر للإستمتاع بلحظات مميزة من الحنين لأغاني الماضي الجميل.

ويُذكر أن حفلات العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ التي تُقام على مسرح "مول العرب" بتقنية الهولوجرام، مُتاح حالياً الحجز عليها للجمهور، مع التأكيد بالنسبة للحضور على اتباع كافة اجراءات الأمن والسلامة الإحترازية والتعقيم للحماية من "كوفيد 19".