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تحويلات مرورية بميدان عرابى بالقاهرة الجديدة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بميدان عرابى بالقاهرة الجديدة، مما يستلزم تنفيذ الغلق الكلى لحركة المرور من ميدان عرابى إتجاه طريق السويس مع تحويل حركة مرور المركبات يسارًا إتجاه شارع يوسف السباعى فيمينًا شارع مصطفى كامل إتجاه طريق السويس.. إعتبارًا من الساعة 1،00 صباح يوم السبت الموافق، 1962021 وحتى 6،00 صباح نفس اليوم. 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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