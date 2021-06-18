بينيت رئيسا لوزراء إسرائيل وانطلاق انتخابات الرئاسة الإيرانية.. أبرز أحداث العالم في أسبوع

شهد العالم على مدار الأسبوع المنصرم، أحداثا كثيرة، في مختلف المجالات، وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز الأحداث بدءا من يوم السبت 12 يونيو 2021، وحتى اليوم الجمعة 18 يونيو 2021:











الكشف عن أول زعيم عربي يزور أمريكا في عهد بايدن



كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن أول زعيم عربي سيستقبله الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في البيت الأبيض منذ توليه مقاليد الحكم في فبراير الماضي.



وأكدت الصحيفة، في مقال لها، أن هذا الزعيم هو العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يتوقع أن يزور واشنطن الصيف الجاري، كما أوردت شبكة "روسيا اليوم".



ونقلت الصحيفة عن مستشارين للعاهل الأردني قولهم إن الملك عبد الله الثاني من المتوقع أن يزور الولايات المتحدة في أواخر يونيو الجاري.













تصريح مهم من الصحة العالمية بشأن منشأ كورونا



كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الأحد الماضي، أنه لا يستبعد أن يكون فيروس كورونا قد تسرب من مختبر.



وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، خلال قمة زعماء مجموعة السبع، إن ما لا يقل عن 174 مليون شخص أصيبوا بعدوى فيروس كورونا، وتوفي 3.75 مليون شخص جراء الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن "هؤلاء الناس، كما أعتقد، يجب أن يعرفوا من أين جاء هذا الفيروس. إنهم يستحقون ذلك، هذا ضروري حتى نتمكن في المستقبل من منع تكرار الوباء".



ووفقا له، لم يكن هناك ما يكفي من "الشفافية والتعاون" من جانب الصين في المراحل الأولى من التحقيق في أصل فيروس سارس- CoV-2 (كورونا)، مضيفا أنه يجب النظر في كل فرضية، وذلك وفقا لما نشره وكالة "نوفوستي".



ونشرت منظمة الصحة العالمية في شهر مارس الماضي تقريرا لمجموعة من الخبراء الذين زاروا مدينة ووهان الصينية للتعرف على أسباب منشأ فيروس كورونا.



واعتبر خبراء منظمة الصحة العالمية أن تسرب الفيروس من المختبر فرضية "غير مرجحة كثيرا" ورجحوا أن يكون فيروس السارس- CoV-2 (كورونا) ينتقل إلى البشر من الخفافيش عبر حيوان آخر.



من جانبها أكدت الصين في أكثر من مناسبة أنها لم تخف أي معطيات فيما يتعلق بوباء كورونا.

















الرئيس الجزائري يدلي بصوته في الانتحابات التشريعية



أدلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم السبت الماضي، بصوته بالانتحابات التشريعية.



وبدأ التصويت في الانتخابات التشريعية المبكرة بالجزائر.



وأعلنت السلطات الجزائرية، عن أكثر من 22 ألف مرشح في الانتخابات التشريعية.















الداخلية الأردنية تعلن الوصول إلى مرحلة التعافي من كورونا



أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، يوم الأحد الماضي، أن بلاده وصلت إلى مرحلة التعافي من وباء فيروس كورونا.



وقال الفرايه إن "الحكومة قامت بأخذ عينات فحص كورونا وإعطاء المطاعيم ومعالجة مرضى الفيروس على نفقتها، الأمر الذي ساهم في وصولنا إلى مرحلة التعافي من ذلك الوباء، حيث تراجعت الإصابات وزادت السعة السريرية، وأصبح بالإمكان إعطاء المطاعيم لنحو ما يقارب 100 ألف شخص يوميا".



وأكد الفراية في افتتاح فعاليات مؤتمر إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في الأردن خلال مئة عام، اليوم السبت، أن "الحكومة بذلت جهودا كبيرة لكسب الوقت فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا، لبناء القدرات الصحية المناسبة للتعامل مع الجائحة، وشكلت خلية أزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ضمت كافة مؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية".



ولفت إلى أنه "وبعد مرور أكثر من عام على الجائحة، إلا أن القطاع الصحي ظل متماسكا، كما تم بناء مستشفيات ميدانية وتعزيز المستشفيات القائمة".











تغريم الرئيس البرازيلي لعدم ارتداء الكمامة



قاد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، حشدا من هواة ركوب الدراجات النارية في شوارع ساو باولو، وفرضت عليه غرامة لعدم ارتداء الكمامة.



وقال المكتب الصحفي لحكومة ولاية ساو باولو إن غرامة تعادل حوالي 110 دولارات، فرضت على عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة منذ مايو 2020، قد طبقت على الرئيس.













مقتل 11 شخصا في انفجار مصنع بالصين



قتل 11 شخصا وأصيب 37 أخرون باصابات خطيرة في انفجار غاز طبيعي، يوم الأحد الماضي، في مقاطعة هوبي بوسط الصين، حسبما ذكرت وسائل إعلام حكومية.



وذكر تلفزيون الصين المركزي الحكومي (سي سي تي في) أن الانفجار وقع في سوق للخضروات في مدينة شييان في حوالي الساعة (22:30 بتوقيت غرينتش).



ونقلت صحيفة آبل ديلي الصادرة من هونج كونج عن شاهد عيان قوله إن السوق الكبير، الذي كان مليئا بالفعل بالمتسوقين والسكان المحليين الذين يتناولون الإفطار، انهار بعد وقت قصير من وقوع انفجار قوي.



وتقول سلطات الحزب الشيوعي بالمقاطعة إن جهود الإنقاذ مستمرة وتم إنقاذ 144 شخصًا حتى الآن من تحت الأنقاض.



وتم إطلاق تحقيق للوقوف على سبب الانفجار.













نفتالي بينيت رئيسا لوزراء إسرائيل



صوت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، مساء يوم الأحد الماضي، لصالح الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينيت.



وبحسب وكالة "رويترز"، صوت الكنيست بأغلبية 60 صوتا مقابل 59 لصالح الحكومة الجديدة، منهيا بذلك فترة رئاسة بنيامين نتنياهو التي استمرت 12 عاما على التوالي كرئيس للوزراء، مشيرة إلى أن نفتالي بينيت سيتولى الحكومة الجديدة، التي تضم أحزابا من اليسار واليمين، لما يزيد عن عامين، قبل أن يتولى حليفه يائير لابيد السلطة.













استشهاد فلسطينية برصاص جيش الاحتلال



استشهدت فلسطينية، يوم الأربعاء الماضي، بعدما أطلق عليها جنود جيش الاحتلال النار، بزعم محاولتها تنفيذ عملية دهس شمالي القدس.













قمة الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي



التقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، في سويسرا.



وفي مستهل القمة التي عقدها الرئيسان، قال بايدن إن اللقاء المباشر أفضل دائما.



وكشف بايدن عن أن اللقاء شهد بحث الأزمة في القطب الشمالي، مؤكدا أن لهجة الحوار مع بوتين الذي استمر 4 ساعات كانت جيدة.



وأضاف بايدن، خلال مؤتمر صحفي، أنه اتفق مع بوتين على تعزيز الجهود الدبلوماسية لتطبيق اتفاق مينسك بشأن أوكرانيا.



وأكد بايدن أنهم يريدون علاقات مستقرة مع روسيا، لافتًا إلى أنه ناقش خلال القمة مع بوتين مستقبل العلاقات الثنائية.



وأشار بايدن إلى أن أجندته ليست ضد روسيا وإنما وفقًا لمصلحة الشعب الأمريكي، مضيفا أنه بحث بوتين قضية تبادل السجناء بين البلدين، وتابع: "أكدت لبوتين رفضنا لامتلاك إيران السلاح النووي، وناقشت مع بوتين فتح مسار للمساعدات الإنسانية إلى سوريا".



من جهته، قال بوتين إنه اتفق مع بايدن، على عودة السفراء إلى كل من واشنطن وموسكو، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد موعد محدد للعودة والإجراءات تعتمد على الإجراءات البروتوكولية.



وأضاف بوتين أنه تم التطرق إلى قضية شرق أوكرانيا ولكن ليست بالتفاصيل، مؤكدًا أن روسيا لديها التزامات بشأن ما يحدث في أوكرانيا.



وأكد بوتين أن موسكو تتحمل مع واشنطن مسؤولية الاستقرار العالمي، لافتًا إلى أنه تم بدء المشاورات بشأن الهجمات السيبرانية، مستطردًا: "أكبر عدد هجمات حول العالم تأتي من المجال السيبراني في الولايات المتحدة ثم كندا ثم بريطانيا وروسيا لا توجد في هذه القائمة وتعهدت مع الرئيس الأمريكي خلال القمة بتمديد اتفاقية ستارت لمدة 3 سنوات".















الحريري: الاعتذار عن تشكيل الحكومة خيار مطروح



قال رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري، إن الاعتذار عن تشكيل الحكومة، هو خيار مطروح بالنسبة له، وذلك بعد مرور 9 أشهر على فشله في التوصل لاتفاق سياسي يفضي إلى تأليف حكومة.



وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، قال الحريري، اليوم الجمعة، إن "الأولوية هي لتأليف الحكومة قبل الاعتذار، الذي يبقى خيارا مطروحا، وهو ليس هروبا من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطني، إذا كان يسهل عملية تأليف حكومة جديدة، يمكن أن تساهم في إنقاذ البلد".





وكلف الحريري في أكتوبر الماضي بتشكيل حكومة جديدة، عقب استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي، لكنه عجز في ظل التعقيدات السياسية الداخلية وخلافه المستعر مع فريق رئيس الجمهورية ميشال عون عن إنجاز تشكيلته الحكومية.











انطلاق انتخابات الرئاسة الإيرانية



انطلق، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وفقا لما أفادت به قناة "العربية" الإخبارية.



ويختار الإيرانيون بين 4 مرشحين، هم: إبراهيم رئيسي، محسن رضائي، سعيد جليلي وعبد الناصر همتي.



وتوقعت استطلاعات رأي فوز المرشح إبراهيم رئيسي، بنسبة 62%، يليه محسن رضائي، وعبد الناصر همتي، وسعيد جليلي بنسب متفاوتة جميعها أقل من 5%.