في القسم الثاني.. حرس الحدود يفوز ويقترب من التأهل للدوري الممتاز





شهد اللقاء هدف الحرس في الدقيقة 13 للشوط الأول، ليرتفع رصيد الفائز إلى 61 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فاركو الوصيف، الذي فاز على سبورتنج 3-1 هدف، أحرزهم لوكاسا وحسن طارق بالشوط الأول، وبلال جمال بالشوط الثاني، وقبل ختام اللقاء سجل بني عبيد هدفه الوحيد.





وتعادل كفر الشيخ مع الجزيرة بهدف لمثله، حيث تقدم الجزيرة عن طريق محمد السيسي بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني تعادل كفر الشيخ عن طريق اللاعب نادر فؤاد.



وسم التعادل لقاء الرجاء مع بيلا بهدفين لكل منهما حيث تقدم الرجاء عن طريق وائل فراج وقبل ختام الشوط الأول سجل عادل ربيع، هدف التعادل للضيوف.

الشوط الثاني تقدم بيلا عن طريق محمد سكر، قبل أن يخطف الرجاء هدف التعادل في الوقت القاتل.

وفاز المنصورة على المالية بهدف سجلة جلال الشرقاوي في الشوط الاول، وتعادل بلدية المحلة مع أبو قير بدون أهداف.



وفاز دمنهور خارج ملعبه على دكرنس بهدفين مقابل هدف، سجلهما أسامة محمد بالشوط الأول، ومحمد صادق بالشوط الثاني، وجاء هدف دكرنس قبل ختام الشوط الأول من ركلة جزاء للاعب محمد فوزي.

وفاز الحمام على بني عبيد بهدف من ركلة جزاء قبل ختام المباراة ليرتفعر صيد الفائز إلى 29 نقطة بالمركز الثاني عشر.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- حرس الحدود 61 نقطة.

2- فاركو 58 نقطة.

3- الأوليمبى 49 نقطة

4- أبو قير 47 نقطة

5- البلدية 45 نقطة

6- المنصورة 38 نقطة

7- دكرنس 38 نقطة

8- الرجاء 37 نقطة

9- سبورتنج 34 نقطة

10- دمنهور 30 نقطة

11- كفر الشيخ 28 نقطة

12- الحمام 29 نقطة

13- المالية 27 نقطة

14- الجزيرة 27 نقطة

15- بنى عبيد 19 نقطة

16- بيلا 17 نقطة.



إقترب حرس الحدود من العودة سريعاً للدوري الممتاز، بتحقيقة لفوز ثمين خارج ملعبه على حساب الأوليمبي في إطار مواجهات الأسبوع الثامن والعشرون لمجموعة بحري بالقسم الثاني.