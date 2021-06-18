عم سعد.. حكاية عاشق حمام بورسعيد: "ما أتمناه هو حقنة أنسولين لزوجتي"





منذ ثلاثة أعوام تقريبا ظهرت فكرة جمع الحمام فى ميدان الشهداء وبالتحديد بمنطقة حديقة المسلة بنطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد، وكان يجمعها ويطعمها المرحوم إبراهيم الجباس واعتاد الحمام على التجمع بمشهد جميل وراقي وبشكل منظم وحضاري، وبدأ يتكاثر الحمام ويتجمع من جميع أنحاء المحافظة بحديقة المسلة.





وعقب وفاة "الجباس" الذي كان يتولى اطعام الحمام بشكل يومي، أسند محافظ بورسعيد اطعام وحراسة الحمام للموظفين قائمين على الحراسة لما له من شكل يسعد الناظرين، وأصبحت المسلة مقصد السائحين للتصوير بجانب الحمام تعبيرا عن السلام والجمال الطبيعي ببورسعيد.





ظهر منذ فترة رجل مسن ينفق كل ما بوسعة لإطعام الحمام بشكل يومي، ويجد فى وجودة بين الحمام المتعة والسعادة، ويدعي "عم سعد محمود خليل" رجل يرتدى ملابس بسيطة ويحمل الحبوب ليطعم الحمام فتره الصباح، ثم يعود فى المساء لإطعامهم ويعتبره هدفه الأساسى عقب بلوغه سن المعاش هو اطعام الحمام.



أغرم "عم سعد" بالحمام عقب انتهاء خدمته وبلوغة سن المعاش، حيث كان يعمل عامل بسيط أحدي شركات الملاحة.





أردف عن سعد قائلا: "مراتى ست جميله بس مريضة وانا بجمع الفلوس علشان أكمل مصروف البيت والأهم العلاج بتاعها لأنها مريضة بالسكر وأقلام الأنسولين غاليه جدا ومش موجوده فى التأمين الصحي والمحافظ الله يكرمه جابهالى مرتين لكني لا املك ما يكفي مصاريف علاجها، وابني على باب الله عنده ٣٠سنه بس يوم يشتغل ويوم لا حسب الظروف".