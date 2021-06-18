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مصنع جديد من "فولفو" لإنتاج "بولستار 3" الكهربائية في الولايات المتحدة
الجمعة 18/يونيو/2021 - 06:35 م
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تستعد شركة فولفو لإفتتاح مصنعها الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيكون مسؤلًا عن إنتاج سيارة "بولستار " 3 الكهربائية.
وقال مدير التشغيل في بولستار Dennis Nobelius والتي تعتبر هي علامة مستقلة من فولفو: "الإنتاج في الولايات المتحدة يجعل المشتريات أكثر كفاءة ويقلل من أوقات التسليم، وسيكون له تأثير إيجابي على سعر الـ SUV بولستار 3. كل هذا يجعل العلامة التجارية أكثر قدرة على المنافسة في سوق المبيعات الأمريكية الحرجة".
ستكون السيارة الإنتاجية عبارة عن SUV ذات ديناميكية هوائية عالية، كما أنها ستعرض فلسفة تصميم جديدة من بولستار ، والتي ستأخذ منحى أبعد عن فولفو.
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