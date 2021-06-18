إريكسن مرشح للعب في هولندا أو إنجلترا

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الدنماركي كريستيان إريكسن نجم خط وسط إنتر ميلان الإيطالي أصبح مهددًا بعدم اللعب مطلقًا في الدوري الإيطالي في المواسم المقبلة.

وأشارت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية إلى أن إريكسن البالغ من العمر 29 عامًا كان قد تعرض لسكتة قلبية أثناء مباراة الدنمارك وفنلندا في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة يورو 2020.

ونوهت الصحيفة الإيطالية أن إريكسن أجرى عملية جراحية لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب في الآونة الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه في حالة استمرار جهاز تنظيم ضربات القلب في جسد إريكسن بشكل دائم ستنتهي مسيرة النجم الدنماركي في الدوري الإيطالي.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن اللوائح الإيطالية تحظر اللعب بجهاز تنظيم ضربات القلب في أي رياضة تتضمن تلامس لأن الجهاز مهدد بالكسر في أي احتكاك أو إصابة.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مسيرة إريكسن في عالم كرة القدم قد تستمر في الدوري الهولندي أو الدوري الإنجليزي، حيث يسمح لهذه الحالات باللعب هناك.

وألمحت الصحيفة الإيطالية أنه إذا كان استخدام إريكسن لجهاز تنظيم ضربات القدم ليس دائمًا قد يسمح للنجم الدنماركي بالاستمرار باللعب في إيطاليا بشرط الخضوع للعديد من الفحوصات الطبية في لجنة خاصة للحصول على إذن بذلك.

ولفتت الصحيفة الإيطالية أن إريكسن سيخرج من المستشفى اليوم وسيخضع لفحوصات طبية جديدة في غضون 4 إلى 5 أسابيع في مدينة ميلان.