شيكابالا يحصل على جزء من مستحقاته لدى نادي الزمالك

شيكابالا .. تتسارع الأندية المصرية إلى إغلاق الملفات المفتوحة المتعلقة بمستحقات اللاعبين، وكذلك تعاقداتهم، لتبدي رغبتها للاعبيها حول من يريدونه ومن يسعون إلى إنهاء خمته للفريق.





شيكابالا





ويعتبر اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك هو أحد اللاعبين من لديهم أموالا متأخرة لدى فريقه نادي الزمالك، والذي يسعى إلى إرضائه ولاسيما مع تألقه اللافت في الآونة الأخيرة.





مستحقات شيكابالا





وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وضع مليوني ونصف مليون جنيه في حساب شيكابالا البنكي لعدم حصوله على أي أموال منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما يقدره جمهور الناي الذي يعشقه.





مشاركة شيكابالا أمام أسوان





وحل شيكابالا بديلاً في مباراة فريقه أمام أسوان ضمن مباريات الجولة الـ26 ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تألق وساهم في خروج الزمالك بـ3 نقاط غالية مقماً أداءً كبيراً.





كارتيرون وشيكابالا





وأكد كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك اعتماده على النجم شيكابالا باعتباره أحد الأوراق الأساسية لديه في الوقت الحالي ويقدم معه مستويات مميزة وسط حالة التفاهم بين الطرفين.





جهود شيكابالا مع فريقه





يٌذكر أن شيكابالا قائد الزمالك يستعد امواجهة الفريق القادمة أمام فريق مصر للمقاصة، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، والتي يستضيفها ستاد السويس.



