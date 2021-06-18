Advertisements

شيكابالا يحصل على جزء من مستحقاته لدى نادي الزمالك

الجمعة 18/يونيو/2021 - 06:41 م
شيكابالا
شيكابالا
Advertisements
شيكابالا .. تتسارع الأندية المصرية إلى إغلاق الملفات المفتوحة المتعلقة بمستحقات اللاعبين،  وكذلك تعاقداتهم، لتبدي رغبتها للاعبيها حول من يريدونه ومن يسعون إلى إنهاء خمته للفريق.

شيكابالا

ويعتبر اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب نادي الزمالك هو أحد اللاعبين من لديهم أموالا متأخرة لدى فريقه نادي الزمالك، والذي يسعى إلى إرضائه ولاسيما مع تألقه اللافت في الآونة الأخيرة.

مستحقات شيكابالا

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وضع مليوني ونصف مليون جنيه في حساب شيكابالا البنكي لعدم حصوله على أي أموال منذ بداية الموسم الجاري، وهو ما يقدره جمهور الناي الذي يعشقه.

مشاركة شيكابالا أمام أسوان

وحل شيكابالا بديلاً في مباراة فريقه أمام أسوان ضمن مباريات الجولة الـ26 ببطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تألق وساهم في خروج الزمالك بـ3 نقاط غالية مقماً أداءً كبيراً.

كارتيرون وشيكابالا

وأكد كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك اعتماده على النجم شيكابالا باعتباره أحد الأوراق الأساسية لديه في الوقت الحالي ويقدم معه مستويات مميزة وسط حالة التفاهم بين الطرفين.

جهود شيكابالا مع فريقه

يٌذكر أن شيكابالا قائد الزمالك يستعد امواجهة الفريق القادمة أمام فريق مصر للمقاصة، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، والتي يستضيفها ستاد السويس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شيكابالا النجم شيكابالا اللاعب شيكابالا

أخبار تهمك

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عودة الأخطبوط.. خبر سار للزمالك قبل موقعة المقاصة

منذ ساعة و 16 دقيقة

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

فوز كوكاكولا والترسانة وبتروجت وسرس الليان في جولة مثيرة بالقسم الثاني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

نجم الأهلي يطلب المشاركة في مباراة الترجي التونسي المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

هالاند يكشف عن رغبته في الموسم الجديد

منذ ساعة الا ربع

تعرف على الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يعيد نشر التغريدة المثيرة للجدل

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يحسم الجدل حول رحيل شيكابالا للمقاصة

مكاسب كارتيرون بعد فوز الزمالك ضد الجونة

أخبار الزمالك اليوم الجمعة 3 إبريل: قرار صادم تجاه نجم الفريق.. الأبيض يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية.. أخر تطورات تجديد عقد كارتيرون

الزمالك يحسم مصير شيكابالا

الزمالك يهزم طنطا 2-1 وديًا

طبيب الزمالك يكشف حجم إصابة الونش وشيكابالا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 م

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

06:30 م

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة