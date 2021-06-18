فاروق الباز يكشف حقيقة ظهور كائنات فضائية في أمريكا

كشف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، حقيقة ظهور كائنات فضائية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي دليل أو إثبات علمي على وجود كائنات فضائية في أمريكا.



وأشار "الباز"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن السبب في ظهور هذه الشائعات هو إجراء التجارب النووية في ولاية بجنوب غرب أمريكا، وكانت تعد منطقة محظورة لا يقترب منها أحد.



وأضاف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، أن الشائعات ظهرت لعدم معرفة طبيعة هذه المنطقة، مؤكدا أن كل ما يثار في هذا الصدد ليس له أي أساس علمي.

