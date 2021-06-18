تبدأ في يوليو المقبل.. ما لا تعرفه عن ضم الميكروباص لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة

أطلقت مصر مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وهي مبادرة قومية طموحة، تتكامل مع استراتيجية الدولة، لرفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، فضلا عن دعم الصناعة الوطنية في مجال السيارات، وتعظيم الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية واكتشافات الغاز التي تمت مؤخرا.



وتدعم المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي توجهات الدولة وخططها لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.



وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، فقد تم بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة هذه المبادرة لتشمل سيارات الميكروباص التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات المرحلة الأولى، وهي: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر، وذلك فى إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير امتلاكهم لسيارات جديدة متطورة ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بحوافز وتسهيلات إئتمانية غير مسبوقة، بدلا من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" ما لا تعرفه عن ضم الميكروباص لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة :



- سيتم السماح بتلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، ممن يمتلكونها عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئاسية (www.gogreenmasr.com).



- يتم استقبال الطلبات إلكترونيا اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.



- يطبق على الميكروباص نفس إجراءات وضوابط السيارات الملاكي والأجرة.



- سيتم صرف حافز أخضر بنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة، بحد أقصى 65 ألف جنيه للميكروباص.



- تنخفض أسعار السيارات التى يتم طرحها من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات عن سعر السوق.



- السيارات المطروحة ضمن المبادرة مجهزة بأسطوانات الغاز الطبيعى.



- تتعامل المبادرة مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلية فقط بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45% بما يسهم فى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.



- يتمتع أصحاب سيارات الميكروباص، اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، بنفس التيسيرات التى تم إقرارها مؤخرًا للملاكى والأجرة، والتي تشمل:

تسهيل إجراءات الاستعلام الائتماني التي تقوم بها البنوك، بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض؛ لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافي الدخل، ورقم الهاتف الأرضي.



- يتم اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل طراز السيارة، وذلك للتغلب على المشكلات التي كانت تواجه بعض المواطنين بسبب أن طراز سياراتهم القديمة لم يكن مسجلا على رخصة السيارة، مما كان يمثل عائقًا يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح، حيث كان إدخال بيان طراز السيارة إجباريًا.



- السماح للمواطنين باستعادة رقم طلب الإحلال من خلال الموقع الإلكتروني بإدخال بعض البيانات الأساسية منها: الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.