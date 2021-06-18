5 أهداف وحالتي طرد حصيلة معركة السكة والنجوم بالقسم الثاني



دخل فريق السكة الحديد اللقاء بتشكيل ضم : ابراهيم شعللها،محمد رمزي، أحمد النحاس، أسامة صبحى، عمر سعد، عبد العليم السيد، أمير حجازي، حمودي شتا، سايكو، محمد احمد ريعو ، عمرو عزت .



وتواجد في البدلاء : اسلام سليمان، حازم شعيب، أحمد ربيع، أحمد بلحه، فتحي مجدى، محمد ناجح، محمد العربي،

اسلام صلاح، محمد بركات .



بينما دخل أبو العينين شحاتة المدير الفني للفريق النجوم بتشكيل ضم : محمد جمال، محمود عمر، أحمد فكرى، حازم محمد، اليوجاتا، محمود جهاد، خالد جلال، محمود السيد، محمد محمود، محمود زناتى، عبد الخالق عواد





وفي البدلاء : محمد فتحي، محمد رضا، أبو الفتوح على، بإسم عبد السلام ، والافريقي، الحيبب احمد، نورعلاء الدين، اسلام محمد، حسن محمد السعيد .



انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي حيث بتقدم السكة بهدف سايكو في الدقيقة 13 وتعادل النجوم عبر محمد همام في الدقيقة 25.





وفي الشوط الثاني تقدم السكة من جديد عن طريق محمد العربي في الدقيقة 28 .





وتعادل النجوم عبر اللاعب أحمد فكرى في الدقيقة 35 .





وقبل ختام المباراة سجل عمرو عزت هدف الفوز للسكة في الدقيقة الأخيرة من المباراة .





وقام الحكم هشام الفلال بطرد فهد أبو الفتوح لاعب النجوم وعيد العليم السيد لاعب السكة خلال اللقاء .



بهذه النتيجة يرتفع رصيد السكة الحديد إلى النقطة 35 محتلا المركز الحادي عشر، وتجمد رصيد النجوم عند النقطة 28 محتلا المركز قبل الأخير.



وأدر المباراة الحكم هشام الفلال حكم ساحة وعاونه تامر رشاد مساعد أول وأحمد عبد الغني مساعد ثانى وحكم رابع إبراهيم الصاوي



ترتيب المجموعة الثانية



1- كوكاكولا 46 نقطة

2- بورتو 45 نقطة

3- الداخلية 44 نقطة

4- القناة 43 نقطة

5- النصر 41 نقطة

6- الترسانة 39 نقطة

7- منتخب السويس 38 نقطة

8- بتروجت 37 نقطة

9- زد إف سي 36 نقطة

10- المريخ 35 نقطة

11- السكة 35 نقطة

12- جمهورية شبين 34 نقطة

13- الزرقا 33 نقطة

14- سرس الليان 30 نقطة

15- النجوم 28 نقطة

16- طنطا 22 نقطة



حقق فريق السكة الحديد فوزاً مهماً على فريق النجوم بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على استاد السكة الحديد ضمن فعاليات الجولة الـ 28 للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني .