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عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب
الجمعة 18/يونيو/2021 - 06:52 م
أحمد رمضان متولى
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بالاشارة الى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الاعلام بشأن تعامل الاوبرا مع بعض القطط بصورة سيئة وغير ادمية، قررت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تحويل المسئولين بدار الاوبرا الي التحقيق ووجهت بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة ومتابعة نتيجة التحقيقات أولا بأول.
واشارت الوزيرة في بيان لها، إلى التزام وزارة الثقافة بجميع قطاعاتها وهيئاتها بمبادئ الرفق بالحيوان والمواثيق والاعراف الدولية في هذا الشأن، واوضحت ان من سيثبت إدانته أو تورطه سوف ينال العقاب طبقا للقانون وسيتم محاسبته وردع المخطئ فورا حتى لا يتكرر هذا الامر.
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