عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب





بالاشارة الى ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الاعلام بشأن تعامل الاوبرا مع بعض القطط بصورة سيئة وغير ادمية، قررت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تحويل المسئولين بدار الاوبرا الي التحقيق ووجهت بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة ومتابعة نتيجة التحقيقات أولا بأول.



