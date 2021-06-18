فاروق الباز: ميزانية البحث العلمي يجب أن تكون 2% من ميزانية الدولة



وأشار "الباز"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن تخوف المواطنين من الحصول على لقاحات كورونا ليس في محله، مؤكدا أن لقاحات كورونا هامة جدا وتحمي من مضاعفات الإصابة.



وأضاف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، أن "كوفيد 19" فيروس قاتل، وحصد أرواح ملايين، لافتا إلى أنه حصل على لقاح كورونا هو وأسرته كاملة.

وعن وضع البحث العلمي في مصر، أوضح أنه لم يصل بعد للمكانة الت يجب أن يكون عليها، حيث أن المصريين لديهم إمكانيات كبيرة في مجال البحث العلمي، ويمكنهم أن يحققوا نتائج أفضل، معتبرا أن ميزانية البحث العلم يجب أن تكون 2% من ميزانية الدولة حتى نستطيع تحقيق نتائج جيدة.



قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن حكومات العالم أصيبت بحالة من التخبط في التعامل مع جائحة كورونا عند بداية ظهورها إلى أن استقر الوضع، مشيدا بتعامل الدولة المصرية مع فيروس كورونا.