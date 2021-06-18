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نجم بيراميدز يبتعد عن الزمالك

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، آخر تطورات مفاوضات مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء للتعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

دونجا يبتعد عن الزمالك في الصيف 

وأوضح المصدر أن المقابل المادي، يهدد تعاقد الزمالك مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أن مسؤولي بيراميدز يتمسكوا بإتمام صفقة دونجا بالتفاوض علي القيمة المالية دون الدخول في صفقة تبادلية بالتعاقد مع أحد لاعبي الأبيض وهو ما يصعب إتمام الصفقة.

وأتم المصدر موضحا أن الزمالك يرفض المغالاة في الطلبات المادية لمسؤولي بيراميدز، لإتمام صفقة نبيل عماد دونجا، لأن الفريق يسعى لضم صفقات أخري في الميركاتو الصيفي المقبل.

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