نجم بيراميدز يبتعد عن الزمالك





كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، آخر تطورات مفاوضات مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام القلعة البيضاء للتعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





دونجا يبتعد عن الزمالك في الصيف





وأوضح المصدر أن المقابل المادي، يهدد تعاقد الزمالك مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز في الفترة المقبلة.





وأكد المصدر أن مسؤولي بيراميدز يتمسكوا بإتمام صفقة دونجا بالتفاوض علي القيمة المالية دون الدخول في صفقة تبادلية بالتعاقد مع أحد لاعبي الأبيض وهو ما يصعب إتمام الصفقة.



