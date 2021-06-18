حسام موافي: الأطفال بعيدين عن الإصابة بجلطات القلب







وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعض الأمراض الوراثية، تؤدي إلى تحول كرات الدم الحمراء إلى شكل المنجل في حال تعرضها لنقص الأكسجين.



ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن الأطفال الصغار لا يمكن لهم أن يصابوا بجلطة في القلب.



وأوضح الخلايا المنجلية، تسبب «قفلات» في شرايين المخ والقلب والأمعاء والأقدام والطحال، موضحا أن الخلايا المنجلة لا تعيش أكثر من 120 يومًا.



قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن كرات الدم الحمراء إذا تعرضت لنقص في الأكسجين لا يحدث شئ، ولكن الجسم يعاني.