بهذه الطريقة.. مروة ناجي تحيي ذكرى رحيل والدتها

أحيت الفنانة مروة ناجي ذكرى وفاة والدتها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت "ناجي" قائله: "اليوم تمر سنتين على ذكرى رحيل أمى ١٨٦٢٠١٩.. وسيبقى فراق الأم ألم لا يشعر به إلا من عاش فيه، وغصة قلب لا تموت حتى نلتقى.. اللهم إنى اشتقت لروح لن تعود، فاجعلها يالله فى جنات النعيم واجعلنى من البارين لها بعد موتها، واجعل مستقرها في الفردوس الأعلى والمسلمين أجمعين".



وشاركت مروة ناجي مؤخرا في مسرحية "ألمظ وسي عبده"، بجانب عدد من الفنانين.