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العطار يقود النصر لعبور المريخ في القسم الثاني

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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حقق فريق النصر فوزا غاليا خارج ملعبه علي فريق المريخ البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المريخ ضمن مباريات الجولة 28 بدوري القسم الثاني .

ويعد هذا الفوز هو الفوز الثالث علي التوالي للنصر .

وجاء هدف الفوز للنصر في الدقيقة 45 من الشوط الثاني من تمريرة بينية من جودة ايمن لكيكة العطار الذي أودعها في الزاوية اليمني لمرمي المريخ .

بهذه النتيجة رفع النص رصيده من النقاط الي 41 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية .

ووجه طاب السيد المدير الفني للنصر. الشكر للاعبين علي الاداء الرجولي والقتال لآخر دقيقه وتحقيق نتائج كبيرة لم تكن متوقعه وضعت الفريق في منطقة جيدة في جدول الدوري ووجود بصيص من الامل في المنافسة علي الصعود للممتاز .

وقال إن النجاح الذي تحقيق الفترة الأخيرة يعود لجهد كبير من اللاعبين ومنظومة عمل رائع داخل نادي النصر بداية من الدكتور عمرو عبد الحق رئيس النادي ومجلس الإدارة واحمد الاحمر عضو المجلس ورحيم عبد الحق مدير الكرة الذي يبذل مجهودات كبيرة وأعضاء الجهاز الفني وطارق السيد فرد في هذه المنظومة .

أضاف طاق السيد : النصر واجه فريق كبير المريخ في ملعبه ولديهم إمكانيات في الفريق قوية وادوا مباراة تكتيكية عاليه وفي الشوط الثاني قمنا بالاعتماد علي السرعات وتم عمل تغيرات بنزول اوشا وجودة ايمن وميدو العطار وحسام جلال ونجحنا ووفقنا في خطف هدف الفوز .

وشدد طارق السيد أن النصر سيقاتل لآخر دقيقة في الدوري موجها الشكر للاعبين وطالبهم بمواصلة الانتصارات .

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