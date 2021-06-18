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تعليق صارم من أشرف زكي على أزمة سميرة عبد العزيز مع محمد رمضان

الجمعة 18/يونيو/2021 - 08:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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اعتذر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية للفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، عقب أزمتها مع محمد رمضان.

وقال الدكتور أشرف زكي في تصريحات صحفية أن هذا الموضوع لن يمر، وأكد أن عدد كبير من الفنانين والجمهور مستائين لما حدث لـ سميرة عبد العزيز ولكنها لم تعلن إلا الآن.

وكانت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز قد أعلنت في لقاء لها عن تعرضها للإهانة بسبب محمد رمضان حيث رفضت تأدية دور والدته في أحد الأعمال الفنية.

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