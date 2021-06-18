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أستاذ مناعة يوجه نصائح لطلبة الثانوية العامة في ظل جائحة كورونا (فيديو)

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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وجه الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بعض النصائح لطلبة الثانوية العامة مع اقتراب امتحانات الصف الثالث للثانوي لما يقرب من 700 ألف طالب على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال "بدران" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إنه سيتم قياس درجة الحرارة لدى الطلبة قبل دخولهم للجان الامتحانات، مؤكدًا على ضرورة غسل اليد وارتداء الكمامة أو القناع البلاستيكي والقفازات خلال فترة الامتحانات.

وأضاف "يجب أن يكون بحوزة الطالب أكثر من كمامة وإذا قام بخلعها يخلها بالطريقة الصحيحة، وارتدائها يكون عقب غسل الأيدي أو تطهيرها بالكحول لأنها قد تكون وسيلة لنقل العدوى، كما يجب عند ارتدائها أن تكون تغطي قصبة الأنف ويكون لها دعامة".

وتابع " لا داعي للقبلات والسلامات والأحضان ولا يفضل المراجعة بين الطلاب بعضهم البعض، ويجب أن يقوم الطلبة بتطهير مكان جلوسهم داخل اللجان وكل الأدوات التي سيقوم بلمسها، كما يفضل النوم مبكرًا والإكثار من شرب المياه وتناول الخضروات والفاكهة والأسماك طوال فترة الأسماك لأن الوجبات السريعة تبطئ العمليات العقلية".

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