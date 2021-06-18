Advertisements

حسام موافي يحذر من الأكل خارج المنزل: يصيبك بالتسمم وجرثومة المعدة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:17 م
داليا الحسين
Advertisements
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الأكل خارج المنزل، موضحًا أن الأكل خارج المنزل ليس نظيفًا.

وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب على الآباء والأمهات منع أولادهم من تناول الطعام خارج المنزل حفاظا على صحتهم.

ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن البروتينات لا يتم حفظها بطريقة صحيحة في الثلاجة، مؤكدًا أن جرثومة المعدة والتسمم الغذائي منتشرين جدا بسبب الأكل غير الصحي.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ ساعة الا ربع

عودة الأخطبوط.. خبر سار للزمالك قبل موقعة المقاصة

منذ أقل من ساعتين

نجم بيراميدز يبتعد عن الزمالك

منذ 38 دقيقة

تعرف على الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

إريكسن مرشح للعب في هولندا أو إنجلترا

منذ 40 دقيقة

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

هالاند يكشف عن رغبته في الموسم الجديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 8 ساعات

محمد صلاح يعيد نشر التغريدة المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 م

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

06:30 م

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة