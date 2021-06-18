حسام موافي يحذر من الأكل خارج المنزل: يصيبك بالتسمم وجرثومة المعدة

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، من الأكل خارج المنزل، موضحًا أن الأكل خارج المنزل ليس نظيفًا.



وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يجب على الآباء والأمهات منع أولادهم من تناول الطعام خارج المنزل حفاظا على صحتهم.



ولفت الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن البروتينات لا يتم حفظها بطريقة صحيحة في الثلاجة، مؤكدًا أن جرثومة المعدة والتسمم الغذائي منتشرين جدا بسبب الأكل غير الصحي.

