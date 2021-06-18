Advertisements

في يوم ميلادها..تعرف على سبب رفض رغدة الزواج من أحمد زكي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تحتفل الفنانة السورية رغدة اليوم بعيد ميلادها، والتي شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية في مصر، ومنها فتاة من إسرائيل، عيون الصقر، خيوط العنكبوت، بناتنا فى الخارج، النشالات الفاتنات، الرجل اللى باع الشمس.

وحققت رغدة نجاحا كبيرا من خلال أعمالها مع النجم الراحل أحمد زكي، حيث جسدا أدوار ثنائية أبهرت الجمهور.

وكانت قد كشفت علاقتها بالنجم الراحل أحمد زكي في أحمد لقائتها التليفزيونية قائله: "إحنا الاتنين لينا تركيبة شبه بعض، محبناش بعض زى روميو وجوليت، بس كتير حبينا بعض، أنا كنت بفهمه كتير، رغم إنه مكانش بيتكلم كتير، يعنى مفاتيحه عارفاها، وهو كان بيرتاحلى وأنا كنت برتاحله، لكن لم نكن نصلح كزوجين، بس إحنا كنا على طول زى القط والفار مع بعض، علاقة غريبة".

وتابعت: "تعرف ليه أنا مرتبطتش بيه علشان كان فى آخر سنة على سرير المرض، ومرديتش أتحط فى موقف الإجبار، وحبيت أبقى بجانبه للنهاية، وبعدين أنا مكنتش مرتبطة بأحد وكنت منفصلة، وهو أيضًا، فين المشكلة وإيه العيب إننا نرتبط".

وأضافت: "لو كنت تزوجته كنت قلت، هو فعلا عرض عليا الزواج وهو على سرير المرض، قال لـ"وطنى" مدير أعماله انزل هات المأذون، علشان احميها، لأنى كنت بتعرض وقتها لحملة شرسة جدا، علشان أقطع الألسنة كلها، وأنا اللى كنت أقوله لأ، علشان هو كان بيحتضر، وأنا رفضت إن يحصل دا علشان الناس، الناس لا تنفع في وقت الألم".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يبتعد عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ ثلث ساعة

تعرف على غيابات الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الفيراري والمايسترو.. الأهلي يحسم ملف تجديد نجمي الفريق

منذ أقل من ساعة

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نجم برشلونة يقترب من ميلان

منذ 36 دقيقة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

محطات في حياة "النمر الأسود" أحمد زكي

في ذكرى وفاة أحمد زكي.. هل رفضت رغدة السورية الزواج منه؟

شاهد.. دفتر عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

"في يوم ميلادهما" شاهد فيديو طريف يجمع منى زكي وأحمد حلمي

في عيد ميلاد رغدة.. تعرف على أبرز المواقف التي تعرضت بسببها للهجوم

رغدة عن بيع مقتنيات أحمد زكي : "روحه هتلعنا"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

09:59 م

نجم برشلونة يقترب من ميلان

09:44 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة