في يوم ميلادها..تعرف على سبب رفض رغدة الزواج من أحمد زكي

تحتفل الفنانة السورية رغدة اليوم بعيد ميلادها، والتي شاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية في مصر، ومنها فتاة من إسرائيل، عيون الصقر، خيوط العنكبوت، بناتنا فى الخارج، النشالات الفاتنات، الرجل اللى باع الشمس.



وحققت رغدة نجاحا كبيرا من خلال أعمالها مع النجم الراحل أحمد زكي، حيث جسدا أدوار ثنائية أبهرت الجمهور.



وكانت قد كشفت علاقتها بالنجم الراحل أحمد زكي في أحمد لقائتها التليفزيونية قائله: "إحنا الاتنين لينا تركيبة شبه بعض، محبناش بعض زى روميو وجوليت، بس كتير حبينا بعض، أنا كنت بفهمه كتير، رغم إنه مكانش بيتكلم كتير، يعنى مفاتيحه عارفاها، وهو كان بيرتاحلى وأنا كنت برتاحله، لكن لم نكن نصلح كزوجين، بس إحنا كنا على طول زى القط والفار مع بعض، علاقة غريبة".



وتابعت: "تعرف ليه أنا مرتبطتش بيه علشان كان فى آخر سنة على سرير المرض، ومرديتش أتحط فى موقف الإجبار، وحبيت أبقى بجانبه للنهاية، وبعدين أنا مكنتش مرتبطة بأحد وكنت منفصلة، وهو أيضًا، فين المشكلة وإيه العيب إننا نرتبط".



وأضافت: "لو كنت تزوجته كنت قلت، هو فعلا عرض عليا الزواج وهو على سرير المرض، قال لـ"وطنى" مدير أعماله انزل هات المأذون، علشان احميها، لأنى كنت بتعرض وقتها لحملة شرسة جدا، علشان أقطع الألسنة كلها، وأنا اللى كنت أقوله لأ، علشان هو كان بيحتضر، وأنا رفضت إن يحصل دا علشان الناس، الناس لا تنفع في وقت الألم".