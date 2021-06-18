غدا.. انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بالقليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية لمدارس المحافظة، غدًًا السبت، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث يؤدي ٥٣٨٤٤ طالب وطالبة، الامتحان في ١٧٨ لجنة.



وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات صحفية اليوم، على ضرورة التعقيم والتطهير بجميع اللجان والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات حرصًا على سلامة الطلاب، بجانب تقليل أعداد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبا للتباعد الاجتماعي بين الطلاب.



كما شدد وكيل الوزارة على توفير جو من الهدوء والالتزام داخل اللجان الامتحانية وتوفير الطمأنينة للطلاب عند أداء الامتحانات، مؤكدًا على أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة لتذليل كافة العقبات وحلها بأقصى سرعة، وهناك تواصل فعال بينها وبين غرف العمليات في جميع الإدارات التعليمية لتذليل كافة العقبات.