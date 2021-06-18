Advertisements

بكلمات قوية.. موسيماني يعلق على مواجهة الترجي النارية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على  أنه يحترم فريق الترجي ومديره الفني، لكن الأهلي جاء إلى تونس من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا، لإسعاد جماهير النادي التي تعشق دائما المنافسة على الألقاب.

 

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الترجي الذي عقد اليوم الجمعة: "نعلم جميعا أهمية هذه المباراة والجميع يعلم مدى قوة مواجهات الترجي والأهلي. وأهمية المباراة لا تتعلق فقط بالوصول إلى النهائي لكنها تخص تاريخ الناديين ومنافساتهما المستمرة دائما على البطولات".

 

وأضاف: "المباراة صعبة من الناحية الفنية، ونحن نكن كل احترام لفريق الترجي، وندرك خبراته وشعبيته في تونس، نحن نحترم كل منافسينا لأن التواضع شيء مهم جدا، وهذا ما نفعله دائما، لكننا نؤمن أن لدينا فرصا للفوز بالمباراة هنا، لاستكمال مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال إفريقيا".

 

وأكد موسيماني أن الأهلي يمتلك خبرات كبيرة في البطولة الإفريقية أيضا، ويسعى دائما لحصد الألقاب، من أجل إسعاد جماهيره العريضة التي لا ترضى بغير ذلك.

 

وأكمل: "أنا أحترم المدير الفني للترجي، لكننا الأهلي ولدينا التزامات نحو الجمهور والتاريخ من أجل المنافسة دائماً على اللقب، نحن مثل الجنود أمام جماهيرنا نسعى دائما لإسعادهم بالألقاب والفوز بالمباريات. والفوز في الدور قبل النهائي بمجموع المباراتين  هو هدفنا".

 

وأشار موسيماني إلى أنه في لعبة كرة القدم هناك عدة احتمالات أهمها هو عدم استقبال أهداف والعمل على تسجيل أهداف في مرمى المنافس. وهذا ما نركز عليه الآن.

 

وأضاف: "نحن نجيد التعامل مع كل الاحتمالات على أي حال. ومسألة استقبال أهداف في شباكنا ليست معيارا للصعود أو التأهل، وأهم شيء في الموضوع هو تحقيق الهدف الذي نسعى إليه، مع صافرة نهاية مباراة الإياب بالقاهرة".

 

وقال موسيماني إن فريق الترجي استقبل أهدافا خلال مباراته خارج ملعبه مع بطل الجزائر في دور الثمانية، ومع ذلك نجح في التعويض على ملعبه وتأهل لنصف النهائي، لذا فدخول أهداف في مرماك لا يعني نهاية العالم.

 

وردا على سؤال حول مشاركة "أفشة " في مباراة الترجي غدا السبت، قال موسيماني: "إنه سيتم فحص اللاعب طبيا اليوم، لنعرف مدى قدرته على المشاركة بشكل كامل أو لا ولكني أتمنى مشاركته في المباراة كاملة. والأهم أننا نملك البدائل".

 

واختتم موسيماني حديثه مؤكدا أن كرة القدم لعبة احترافية والأهلي ناد كبير لا يقف على لاعب، وقد سبق أن لعب في ظل غيابات كثيرة بسبب الإصابات وكورونا وغيرها. ونجحنا في تحقيق الفوز في مباريات كثيرة، وهذا ما يسعى إليه الأهلي دائما في كل البطولات.

أخبار تهمك

نجم بيراميدز يبتعد عن الزمالك

منذ 38 دقيقة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

تعرف على الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 11 دقيقة

هالاند يكشف عن رغبته في الموسم الجديد

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ ساعة الا ربع

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

محمد صلاح يعيد نشر التغريدة المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 8 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

إريكسن مرشح للعب في هولندا أو إنجلترا

منذ 40 دقيقة

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

عودة الأخطبوط.. خبر سار للزمالك قبل موقعة المقاصة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 م

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

06:30 م

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة