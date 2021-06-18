اعرف فوائد تربية القطط في المنزل

نسمع أن تربية القطط مضرةن ولكنها وفقا للكثير من الدراسات والنتائج مفيدة جدا، وفي السطور التالية نعرفكم على فوائدها لمذهلة:





التقليل من احتمالية الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية





بحسب دراسة أجرتها جامعة مينيسوتا الأمريكية، بينت أن تربية القطط تساهم في سلامة القلب ونبضه وضغط الدم، وأن لذين لديهم قطط يقومون بتربيتها فإنهم أقل عرضة للإصابة بتلك الأمراض بنسبة ٤٠٪.





التقليل من القلق والتوتر





بحسب ما قالته المعالجة المتخصصة في مجال الزواج والعائلة ميشيل تابيا: أن وجود القطط يقلل من الطاقة السلبية والقلق والاكتئاب والإحباط، وحتى الشعور بالوحدة، بالإضافة إلى ما قاله مدير رعاية الحيوان ساندي ليرد: أن احتضان القطط يقلل ويخفض من مستوى التوتر، وأن الصوت الذي تخرجه عندما تكون راضية يؤثر على مالكها ويهديه.





الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي والحساسية





أكدت بعض الدراسات أن الأطفال حديثي الولادة الذين يعيشون مع القطط، تقل نسب إصابتهم بحساسية الجهاز التنفسي أو الربو.





تقوية الجهاز المناعي





تربية القطط تساعد على التقليل من احتمالية الإصابة بالاكتئاب، مما يساعد على تحسين المناعة.





تنشيط العظام والعضلات



