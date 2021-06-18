Advertisements

اعرف فوائد تربية القطط في المنزل

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نسمع أن تربية القطط مضرةن ولكنها وفقا للكثير من الدراسات والنتائج مفيدة جدا، وفي السطور التالية نعرفكم على فوائدها لمذهلة:

التقليل من احتمالية الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية

بحسب دراسة أجرتها جامعة مينيسوتا الأمريكية، بينت أن تربية القطط تساهم في سلامة القلب ونبضه وضغط الدم، وأن لذين لديهم قطط يقومون بتربيتها فإنهم أقل عرضة للإصابة بتلك الأمراض بنسبة ٤٠٪.

التقليل من القلق والتوتر

بحسب ما قالته المعالجة المتخصصة في مجال الزواج والعائلة ميشيل تابيا: أن وجود القطط يقلل من الطاقة السلبية والقلق والاكتئاب والإحباط، وحتى الشعور بالوحدة، بالإضافة إلى ما قاله مدير رعاية الحيوان ساندي ليرد: أن احتضان القطط يقلل ويخفض من مستوى التوتر، وأن الصوت الذي تخرجه عندما تكون راضية يؤثر على مالكها ويهديه.

الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي والحساسية

أكدت بعض الدراسات أن الأطفال حديثي الولادة الذين يعيشون مع القطط، تقل نسب إصابتهم بحساسية الجهاز التنفسي أو الربو.

تقوية الجهاز المناعي

تربية القطط تساعد على التقليل من احتمالية الإصابة بالاكتئاب، مما يساعد على تحسين المناعة.

تنشيط العظام والعضلات

أجرى شيفتان دراسة على عشرات القطط والفهود والنمور، حيث أثبتت الدراسة بحسب تقاريره "بأن الهررة هي مزيج من الموجات الحركية وموسيقى كمان موزارت، تتراوح تردداتها الصوتية بين 20 و50 هيرتز تخترق الجسم إلى كافة عضلاته وعظامه ومفاصله، ولا تعين في التئام العظام وشفاء المفاصل المصابة فحسب، وإنما في الاسترخاء والاطمئنان أيضاً".

أخبار تهمك

بكلمات قوية.. موسيماني يعلق على مواجهة الترجي النارية

منذ 14 دقيقة

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز يبتعد عن الزمالك

منذ 40 دقيقة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

محمد صلاح يعيد نشر التغريدة المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

هالاند يكشف عن رغبته في الموسم الجديد

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 11 دقيقة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

إريكسن مرشح للعب في هولندا أو إنجلترا

منذ 42 دقيقة

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ أقل من ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 م

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

06:30 م

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة