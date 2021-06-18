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الحمام يتخطى كمين بني عبيد في القسم الثاني

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:27 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح نادي الحمام المطروحي في تحقيق فوز صعب علي بني عبيد في اللحظات الأخيرة بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم بملعب مركز شباب الحمام في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.

سجل هدف الحمام الوحيد مصطفي عفروتو من ضربة جزاء في الدقيقة 93 من زمن المباراة.

بهذا الفوز رفع الحمام رصيده للنقطة ال29 ليقترب خطوة من ضمان البقاء بالقسم الثاني، وتوقف رصيد بني عبيد عند النقطة 19 وهبط رسميا للقسم الثالث مع بيلا من المجموعة الثالثة.

دخل الحمام المباراة بتشكيل مكون من :إسلام الحريري، ومحمد ديابي، وأحمد الشحات، وزياد المزين، وبكر أحمد، وأحمد عظيمه، وأيمن شعبان، ومصطفي عفروتو، ومحمد بكار، ومحمود أبوزيد، ومحمد أبو سريع.

بينما دخل بني عبيد المباراة بتشكيل مكون من: محمد إبراهيم، وأحمد إبراهيم، وعادل جمال، ومحمد العزب، وأحمد دره، وصبري السيد، ومحمد الحسيني، وبسام وحيد، ومحمود غازي، وعصام محمود، وأحمد يوسف.

أدار اللقاء تحكيميا عمرو عايد من منطقة دمياط وعاونة كل من : منصور حسن مساعد أول من منطقة الإسماعيلية، ومحمود صبري مساعد ثان من منطقة دمياط، وأحمد خضر حكم رابع.

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