فوز بلقاس والسنبلاوين وبدواى والأمير وكهرباء طلخا بالقسم الثالث بالدقهلية





إنتهت قبل قليل مواجهات الجولة 29 بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية الدقهلية حيث أقيم اليوم 6 مباريات بينما تختتم الجولة غدا بمباراة شيكو و عمال المنصورة.



شبان بدواى حافظ على حظوظه فى البقاء بالقسم الثالث بعدما إكتسح دقادوس الهابط رسميا للقسم الرابع بنتيجة 8-1 بينما حقق السنبلاوين فوزا هاما على حساب ضيفه منية سمنود بنتيجة 3-1.



بلقاس واصل نتائجه المتميزة تحت قيادة حسام الشربينى بعدما تمكن من الفوز اليوم على مستضيفه مياه الدقهلية بنتيجة 3-1 ، بينما حسم التعادل السلبى مباراة شربين وضيفه ميجاسبورت.



الأمير تمكن من الفوز على ضيفه إتحاد المنزلة الهابط أيضا لدورى القسم الرابع بثنائية نظيفة فيما حقق كهرباء طلخا فوزا قد يكون الأغلى هذا الموسم فى رحلة البحث عن البقاء على حساب مستضيفه شباب الخيارية بهدف دون مقابل.



ترتيب فرق المجموعة التاسعة :

1 شيكو 61 نقطة

2 نبروه 60 نقطة

3 بلقاس 53 نقطة

4 ميجاسبورت 41 نقطة

5 مياه الدقهلية 39 نقطة

6 شربين 38 نقطة

7 الأمير 37 نقطة

8 كهرباء طلخا 36 نقطة

9 السنبلاوين 36 نقطة

10 الخيارية 36 نقطة

11 منية سمنود 35 نقطة

12 بدواى 33 نقطة

13 عمال المنصورة 27 نقطة

14 المنزلة 14 نقطة

15 دقادوس 9 نقاط