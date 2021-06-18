Advertisements

هل تؤجل إضافة المواليد على الدعم لموازنة 2023/2022.. "التموين" تكشف

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:23 م
وزير التموين
وزير التموين
أحمد فشير
Advertisements
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" هو السبب في تأخر إضافة المواليد إلى منظومة الدعم، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعم المالي من الموازنة العامة للدولة إلى وزارة الصحة لمكافحة الوباء.

وأوضح المصيلحي، خلال تصريحات مسبقة، أن عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم إلى بطاقات التموين يصل إلى ما بين مليون إلى 3 ملايين من المواليد الجدد، كما أن دعم الموازنة العامة لمنظومة الخبز بقيمة 53 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مضيفًا أنه تم ضم 600 ألف مواطن من الفئات الكثر احتياجا إلى منظومة التموين والخبز المدعم في العام الماضي.

وفي السياق ذاته، كشف مصدر بارز بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن عملية إضافة المواليد الجدد لن تكون في الموازنة التي تم اعتمادها مؤخرًا؛ ومن المتوقع أن تكون ضمن الموازنة العامة للدولة عام 2023/2022.

ورهن وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة المواليد الجدد بتفادي توابع أزمة "كورونا"، حيث قال في تصريحات ملتفزة: "بقول للناس معلش استحملوا شوية علشان ظروف كورونا".  

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزاره الصحة زيادة الدعم الموازنة العامه للدولة التموين الاقتصاد المصري اضافة المواليد اخبار مصر اخبار التموين اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تصريح مهم من منظمة الصحة العالمية بشأن السلالة الهندية لفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

إريكسن مرشح للعب في هولندا أو إنجلترا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

بكلمات قوية.. موسيماني يعلق على مواجهة الترجي النارية

منذ ربع ساعة

الأهلي يرفض التعاقد مع "الحريف"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ أقل من ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

هالاند يكشف عن رغبته في الموسم الجديد

منذ ساعة و 10 دقيقة

نجم بيراميدز يبتعد عن الزمالك

منذ 42 دقيقة

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 13 دقيقة

محمد صلاح يعيد نشر التغريدة المثيرة للجدل

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الراحلين عن الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

برنامج الحكومة يحسم أمر إضافة المواليد الجدد للتموين.. والوزارة تكشف التفاصيل

بالخطوات.. تعرف على رابط إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2018 والأوراق المطلوبة (فيديو وصور)

عاجل.. وزير التموين: إعلان معايير حذف المواطنين غير المستحقين خلال شهرين

وزير التموين عن إضافة المواليد: "مقدرش أقول للدولة زودي الدعم"

إذا كنت من هؤلاء.. "التموين" تعلن إضافة مواليد هذه الفئات للدعم

"القرار في إيد الوزير".. مسئول بـ"التموين" يفجر مفاجأة بخصوص موعد إضافة المواليد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:52 م

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

06:30 م

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة