هل تؤجل إضافة المواليد على الدعم لموازنة 2023/2022.. "التموين" تكشف

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" هو السبب في تأخر إضافة المواليد إلى منظومة الدعم، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعم المالي من الموازنة العامة للدولة إلى وزارة الصحة لمكافحة الوباء.





وأوضح المصيلحي، خلال تصريحات مسبقة، أن عدد المواليد الذين سيتم إضافتهم إلى بطاقات التموين يصل إلى ما بين مليون إلى 3 ملايين من المواليد الجدد، كما أن دعم الموازنة العامة لمنظومة الخبز بقيمة 53 مليار جنيه في الموازنة الحالية، مضيفًا أنه تم ضم 600 ألف مواطن من الفئات الكثر احتياجا إلى منظومة التموين والخبز المدعم في العام الماضي.





وفي السياق ذاته، كشف مصدر بارز بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن عملية إضافة المواليد الجدد لن تكون في الموازنة التي تم اعتمادها مؤخرًا؛ ومن المتوقع أن تكون ضمن الموازنة العامة للدولة عام 2023/2022.





ورهن وزير التموين والتجارة الداخلية، إضافة المواليد الجدد بتفادي توابع أزمة "كورونا"، حيث قال في تصريحات ملتفزة: "بقول للناس معلش استحملوا شوية علشان ظروف كورونا".