فاروق الباز يزف بشرى سارة عن سد النهضة

قال الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، إن ملف سد النهضة ملف شائك، مشيدا بلجوء مصر إلى مجلس الدولة، قائلا: "أمر جيد، والعالم كله يجب أن يعرف القصة".



وأشار "الباز"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن تريد الحفاظ على حقوقها المائية، ولا تمانع حق أثيوبيا في التنمية بشرط ألا يلحق ضرر بدولتي المصب.



وأضاف الدكتور فاروق الباز، العالم المصري، "أزمة سد النهضة 100% هيتحل"، مؤكدا أن مصر مستحيل أن تتخلى عن نقطة مياه من حصتها المائية، متابعا: "هما بيحاولوا يبينوا عضلات"، لافتا إلى أن ملف سد النهضة سيحل بدون عداء حيث تربطنا علاقة تاريخية بأثيوبيا.

