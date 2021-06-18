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"التخطيط": معدل البطالة انخفض إلى النصف (فيديو)

الجمعة 18/يونيو/2021 - 07:36 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشفت ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن جهود الدولة في الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أن تحرير سعر الصرف كان الخطوة الأولى في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت مسعود، في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة، أنه في نوفمبر من عام 2016 وصل الوضع الاقتصادي في مصر إلى وضع سيء بعدما وصل نمو الناتج إلى 3% وارتفعت معدلات البطالة إلى 13% ووصل العجز المالي إلى 11.3%.

وأضافت أن معدل التضخم وصل إلى 14%، وسعر السلع أصبح يزيد كل يوم وسعر صرف الجنيه غير موجود لجذب الاستثمارات الأجنبية وضبط وضع المالية العامة، ولكن بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي وصل معدلات النمو إلى 5.6% وكانت مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت معدل نمو إيجابي وصل إلى 3.6% وقت جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن معدل البطالة وصل إلى 7% أي انخفض إلى النصف وانخفضت معدلات التضخم من 14 إلى 5%، موضحة أن حجم الاحتياطي النقدي تخطى الـ40% مليار دولار وهو ما يغطي 9 شهور من الواردات، بالإضافة إلى أن هناك زيادات تاريخية في تحويلات العاملين المصريين وصلت إلى 20% من صافي الاستثمار الأجنبي.

وأكدت أن بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعد على تخفيض عجز الموازنة بنسبة 24%، مستطردة " كل المستهدفات ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تم تحقيقها وهو ما مكن الدولة المصرية من زيادة وتحسين جودة الخدمات المقدمة".

وأوضحت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن موازنة 2021 خصصت لقطاع الحماية الاجتماعية 283.4 مليار جنيه، لافتة إلى أن برنامج تكافل وكرامة حجر زاوية في قطاع الحماية الاجتماعية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.


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